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Galatasaray'da sözleşmesi bitecek futbolcular

Galatasaray'da aralarında Yasin Öztekin ve Donk gibi isimlerin de bulunduğu tam 10 futbolcunun sezon sonunda sözleşmesi sona erecek.

Galatasaray'da sözleşmesi bitecek futbolcular
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Süper Lig'de şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olan Galatasaray'da önümüzdeki sezonun yapılanmasıyla ilgili çalışmalara da başlandı.

Sarı-kırmızılılarda, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 10 futbolcudan altısıyla yollar ayrılacak. Kalan 4 futbolcunun durumu ise kalan haftalarda ortaya koyacakları performansa bağlı olacak.

6 FUTBOLCU YOLCU

Gönderilecek isimler: Carasso, Eray İşcan, Latovlevici, Hakan Balta, Umut Gündoğan, Nagatomo.

PERFORMANSI GÖRE KALABİLİRLER

Kalma ihtimali olan isimler: Yasin Öztekin, Ryan Donk, Koray Günter, Denayer.

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