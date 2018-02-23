Galatasaray'da sözleşmesi bitecek futbolcular

Süper Lig'de şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olan Galatasaray'da önümüzdeki sezonun yapılanmasıyla ilgili çalışmalara da başlandı.
Sarı-kırmızılılarda, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 10 futbolcudan altısıyla yollar ayrılacak. Kalan 4 futbolcunun durumu ise kalan haftalarda ortaya koyacakları performansa bağlı olacak.
6 FUTBOLCU YOLCU
Gönderilecek isimler: Carasso, Eray İşcan, Latovlevici, Hakan Balta, Umut Gündoğan, Nagatomo.
PERFORMANSI GÖRE KALABİLİRLER
Kalma ihtimali olan isimler: Yasin Öztekin, Ryan Donk, Koray Günter, Denayer.