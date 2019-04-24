Galatasaray'da sözleşmesi biten futbolcuların son durumu

Devre arası transfer döneminde kadroda değişime giden Fatih Terim, sezon sonunda daha büyük bir operasyon yapacağını ifade etmişti. Terim, sözleşmesi sona erecek 8 futbolcu için yönetime rapor verdi.

SİNAN VE EREN KESİN GÖNDERİLİYOR

Fatih Terim, kadro dışı bıraktığı Eren Derdiyok ile geçtiğimiz günlerde taraftarlara Suriyeli diyen ve performansıyla gözden düşen Sinan Gümüş'ün gönderilmesini istedi. İki futbolcunun da sözleşmesi sona eriyor ve serbest kalacaklar.

Gelecek sezon takımda kesin olarak kalacak isim ise Luyindama olacak. 25 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde zorunlu satın alma opsiyonu bulunuyor. Öte yandan Terim, Kongolu savunmacının form durumundan da memnun.

ONYEKURU VE NDİAYE UYGUN OLURSA KALACAK

Galatasaray'ın kiralık oyuncularından Ndiaye ve Onyekuru'nun geleceği kulüplerinin vereceği karara göre şekillenecek.

65 yaşındaki deneyimli hoca iki futbolcunun da yeniden kiralanmasını istiyor ancak Stoke Ndiaye'yi, Everton ise Onyekuru'yu satmak istiyor. Galatasaray, kiralık olarak anlaşılamazsa iki futbolcudan da vazgeçecek.

SELÇUK'TAN İNDİRİM BEKLENİYOR

Sarı-kırmızılı ekiple sözleşmesi mayısta bitecek olan Selçuk İnan, yıllık 2 milyon 950 bin euroluk maaşında indirime giderse rotasyon oyuncusu olarak takımda kalacak.

Yerli isimlerden Semih Kaya ve Muğdat'ı da rotasyon oyuncusu olarak kadroda tutmayı düşünen Terim, maddi olarak anlaşma sağlanamaması durumunda ise bu 2 isimle de yolların ayrılmasına onay verecek.