Galatasaray'da stopere son aday: Funes Mori

Luyindama'nın sezonu kapatmasının ardından stoper arayışı içine giren Galatasaray yönetimi, transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Bir süredir Mert Çetin ve Murillo'nun kulüpleriyle görüşen sarı-kırmızılılar,
2015-16'de 12 milyon euroya Everton'a, geçen sezon ise 9 milyon euroya Villareal'e transfer olan Arjantinli stoper, bu sezon La Liga'da 3 maçta sadece 91 dakika oynayabildi.
GELMEK İSTİYOR
Forma giyemediği için İspanyol ekibinden ayrılmak için izin isteyen 28 yaşındaki Mori, büyük hedefleri nedeniyle Galatasaray'da oynamayı çok istiyor.
Sarı-kırmızılıların kısa süre içerisinde resmi görüşmelere başlayacağı öğrenildi.
Villarreal ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mori, kariyeri boyunca 207 maça çıktı, 15 gol atıp, 7 de asist yaptı.