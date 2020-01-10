Galatasaray'da stopere son aday: Funes Mori

Luyindama'nın sezonu kapatmasının ardından stoper arayışı içine giren Galatasaray yönetimi, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Bir süredir Mert Çetin ve Murillo'nun kulüpleriyle görüşen sarı-kırmızılılar,

2015-16'de 12 milyon euroya Everton'a, geçen sezon ise 9 milyon euroya Villareal'e transfer olan Arjantinli stoper, bu sezon La Liga'da 3 maçta sadece 91 dakika oynayabildi.

GELMEK İSTİYOR

Forma giyemediği için İspanyol ekibinden ayrılmak için izin isteyen 28 yaşındaki Mori, büyük hedefleri nedeniyle Galatasaray'da oynamayı çok istiyor.

Sarı-kırmızılıların kısa süre içerisinde resmi görüşmelere başlayacağı öğrenildi.

Villarreal ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mori, kariyeri boyunca 207 maça çıktı, 15 gol atıp, 7 de asist yaptı.