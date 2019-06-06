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Galatasaray'da takımdan gönderilecek futbolcular

Galatasaray yönetimi, Muğdat Çelik, Ahmet Çalık, Ömer Bayram, Sinan Gümüş ve İsmail Çipe'yi takımda tutmayı düşünmüyor. Yönetimin ayrıca Diagne ve Belhanda'yı satış listesine koyduğu öğrenildi.

| Haber Merkezi
Galatasaray'da takımdan gönderilecek futbolcular
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Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da gözler gidecek ve kalacak futbolculara çevrildi.

Sarı-kırmızılı yönetimin, beklentileri karşılayamayan 5 futbolcuyla yollarını ayıracağı belirtilirken, 3 futbolcunun durumlarının ise belirsiz olduğu öğrenildi.

Cimbom ayrıca 2 futbolcuyu da satış listesine koydu.

İşte Galatasaray'daki son durum:

GÖNDERİLECEKLER

Muğdat Çelik
Ahmet Çalık
Ömer Bayram
Sinan Gümüş
İsmail Çipe


BELİRSİZLER

Ndiaye (Stoke City'ye anlaşılırsa 1 sene daha kiralanabilir)
Mitroglou (Performansı yetersiz bulunan Yunan golcü hakkında henüz karar verilmedi)
Onyekuru (Fatih Terim mutlaka kadroda olmalı dese de kararı Everton kulübü verecek)


SATILIKLAR

Diagne (İyi bir teklif gelmesi halinde satılacak)
Belhanda (Arap kulüpleriyle görüşmeler sürüyor. Satılma ihtimali yüksek)


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