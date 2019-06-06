Galatasaray'da takımdan gönderilecek futbolcular

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da gözler gidecek ve kalacak futbolculara çevrildi.
Sarı-kırmızılı yönetimin, beklentileri karşılayamayan 5 futbolcuyla yollarını ayıracağı belirtilirken, 3 futbolcunun durumlarının ise belirsiz olduğu öğrenildi.
Cimbom ayrıca 2 futbolcuyu da satış listesine koydu.
İşte Galatasaray'daki son durum:
GÖNDERİLECEKLER
Muğdat Çelik
Ahmet Çalık
Ömer Bayram
Sinan Gümüş
İsmail Çipe
BELİRSİZLER
Ndiaye (Stoke City'ye anlaşılırsa 1 sene daha kiralanabilir)
Mitroglou (Performansı yetersiz bulunan Yunan golcü hakkında henüz karar verilmedi)
Onyekuru (Fatih Terim mutlaka kadroda olmalı dese de kararı Everton kulübü verecek)
SATILIKLAR
Diagne (İyi bir teklif gelmesi halinde satılacak)
Belhanda (Arap kulüpleriyle görüşmeler sürüyor. Satılma ihtimali yüksek)