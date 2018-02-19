Galatasaray'da Tarık Çamdal affedildi

Tudor döneminde kupa maçlarında zaman zaman görev alan Tarık Çamdal, Fatih Terim tarafından Antalya'da yapılan kampın kadrosuna alınmamıştı.

KADRO DIŞIYDI, TAKIMA DÖNDÜ

Bir süredir kadro dışı olan Tarım Çamdal, bugün yapılan antrenmanda takımla çalıştı. Antalya kampına götürülmeyen Çamdal, takıma döndü. Tudor'un gönderilmesiyle sarı-kırmızılı ekibin başına gelen Fatih Terim, daha önce de Hakan Balta'yı affetmişti.

Terim, Finansal Fair Play kuralları gereği transfer yapılamayınca takımdaki oyuncuları kazanmak adına çalışacağını açıklamıştı. Tecrübeli teknik adam, Tudor yönetiminde şans bulamayan Donk, Selçuk İnan, Hakan Balta, Yasin Öztekin, Sinan Gümüş gibi oyuncuları kazanmak adına sık sık forma şansı veriyor.