Galatasaray'da T.J. Cline ile yollar ayrıldı

Galatasaray Odeabank'ta ilk ayrılık gerçekleşti.

KULÜPTEN AÇIKLAMA YAPILDI

Sözleşmesi feshedilen T.J. Cline hakkında Galatasaray'dan şu açıklama yapıldı:

Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımımız, 2017/2018 sezonu başında transfer ettiği Amerikalı forvet T.J. Cline ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti. T.J. Cline kimdir? 1994 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Texas eyaletinde dünyaya gelen TJ Cline, Niagara Üniversitesi'nde başladığı NCAA kariyerindeki ilk sezonun ardından Richmond Spiders'a katıldı.

Kolej basketbolu kuralları gereği bir sezon beklemek zorunda kalan 2.06 boyundaki oyuncu, burada geçirdiği sonraki üç yıl boyunca da istatistiklerini yukarı çekmeyi başardı. Sayı, ribaund, asist istatistiklerini her geçen sezon arttıran Cline, kolejdeki son yılını 18.5 sayı, 7.8 ribaund, 5.6 asist ortalamalarıyla geçti.