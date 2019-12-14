Galatasaray'da transfer rotası Musa Barrow

Sezonun ilk bölümünde önce Radamel Falcao'nun, sonra da Florin Andone'nin sakatlığı nedeniyle forvet bölgesinde sorunlar yaşayan Galatasaray'ın devre arasında sürpriz bir transfer planı içinde olduğu kaydedildi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre sarı-kırmızılıların, Atalanta'nın 21 yaşındaki Gambiyalı oyuncusu Musa Barrow'u devre arasında kiralık olarak kadrosuna katmak için temaslarda bulunduğu belirtildi.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALANACAK

Fatih Terim'in "geleceğe yönelik transfer yapmalıyız" sözleriyle değiştireceklerini belirttiği transfer politikasına da uyan genç oyuncunun satın alma opsiyonuyla birlikte kadroya katılabileceği de ifade edildi.

Yaz aylarında da adı Galatasaray ile anılan 1998 doğumlu golcü, Atalanta'da fazla süre alamadığı için takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Atalanta'nın 4,5 yıllık sözleşmeyle kadrosuna kattığı 1,83'lük sağ ayaklı golcü, 7 maçta 151 dakika süre aldı ve 1 asist yaptı.