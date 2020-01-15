Galatasaray'da yabancı kontenjanı boşalıyor

Aston Villa, Galatasaray'dan ayrılması beklenn Steven Nzonzi ile ilgileniyor.

The Mirror'da yer alan habere göre; disiplinsiz davranışları nedeniyle Fatih Terim tarafından kadro dışı bırakılan 31 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu için Aston Villa devreye girdi. Son 6-1'lik Manchester City mağlubiyetinde takımın kötü görüntüler vermesi nedeniyle Aston Villa Menajeri Dean Smith, özellikle orta sahaya tecrübeli oyuncuların takviyesini istedi.

G.SARAY İLE ROMA'NIN ANLAŞMASINI BEKLİYORLAR

Transferde hareket alanı dar olan Aston Villa, 37 yaşındaki kaleci Pepe Reina'nın kiralanmasının ardından şimdi de Steven Nzonzi'yi kiralamak için Roma ile temasa geçti. Nzonzi için Galatasaray ile Roma'nın ayrılık konusunda anlaşması sonrası Aston Villa, İtalyan kulübüne resmi teklifini de iletecek.



Kariyerinde 195 Premier Lig maçı olan Steven Nzonzi, bu sezon Galatasaray'da 15 resmi maça çıktı.

"GALATASARAY'DAKİ SON GÜNLERİM"

Galatasaray'ın Fransız oyuncusu Steven Nzonzi, Fransız Telefoot'a bir röportaj verdi.

"Galatasaray'dan ayrılacak mısın?" sorusuna Steven Nzonzi, "Muhtemelen bunlar son günlerim." cevabını verdi.



Ayrılığın ve kadro dışı kalmasının nedeni sorulan Fransız orta saha, "İşler iyi gitmediği zaman, parmaklar belirli oyunculara çevrilir. Galatasaray'da ciddi bir şey yaşanmadı aslında. Durum tamamen bu. Hatalı olduğumu düşünmüyorum. Çünkü, gerçekten kötü bir şey olmadı. Karşılıklı oturup konuşma ile çözülecek şeylerdi. Ancak, artık kiralık sözleşmesini fesh etmek her iki taraf için de en ideal çözüm olacak gibi görünüyor. Ben de kendime başka bir kulüp bulmalıyım." ifadelerini kullandı.





İLGİLENEN DÖRT KULÜP DAHA VAR

Mirror'ın Aston Villa'nin teklif yaptığı haberi öncesi Fransız Telefoot, Steven Nzonzi ile West Ham, Everton ve Celta Vigo'nun ilgilendiği, Olimpik Lyon'un da oyuncunun durumuyla ilgili yakından ilgilendiği belirtildi. Nzonzi'nin yüksek maaşının yüksek vergi yasalarına tabi olan Olimpik Lyon'u zorladığı notu da düşüldü.

NAGATOMO BOLOGNA İLE ANLAŞTI

Öte yandan Saracchi transferiyle birlikte gözden çıkarılan Nagatomo'nun İtalya'ya geri dönmeye hazırlandığı öğrenildi. Japon sol bekin Bologna ile anlaştığı belirtildi.

Yönetimin ayrıca Mariano'yla da yollarını ayıracağı ifade edildi.

Kadroda bulunan yabancı futbolcular şu şekilde: Muslera, Luyindama, Marcao, Donk, Saracchi, Nagatomo, Linnes, Mariano, Nzonzi, Lemina, Seri, Belhanda, Onyekuru, Feghouli, Sekidika, Falcao, Andone.