Galatasaray'da yabancı kontenjanı sorunu yaşanıyor

Galatasaray devre arası transfer döneminde Onyekuru, Sarachhi ve Sekidika'yı kadrosuna katarken, Babel'i ise Ajax'a kiraladı.

Mevcut kadrosunda 17 yabancısı bulunan sarı-kırmızılı takım, 8 gün içinde 3 oyuncuyla yollarını ayırmak zorunda. Aksi halde bazı isimler kadro dışı kalacak.

TERİM KARA KARA DÜŞÜNÜYOR

Sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan Luyindama'nın sözleşmesi askıya alınacak ve TFF'ye verilecek listeye adı yazılmayacak. Uzun süredir sakat olan Andone'nin ise listede yer alması bekleniyor. Fakat deneyimli golcünün durumu, diğer yabancı oyunculara bağlı.

Nagatomo, Mariano ve kadro dışı kalan Nzonzi gönderilmeye en yakın 3 isim. Teklif gelmesi durumunda ise Belhanda da satılacak ve kontenjanda yer açılacak. Fakat 31 Ocak'ta son bulacak transfer döneminin son günlerine girilirken, henüz ayrılan olmadı.

Bir stoper almayı planlayan Galatasaray, bu ismin yabancı olması durumunda ise en az 4 futbolcuyla yollarını ayırmak durumunda kalacak.

Aksi halde ise bazı yabancı futbolcular, TFF'ye gönderilecek listede yer alamayacak ve forma giyemeyecek.

Fatih Terim'in, 1 haftalık süreçte yabancı kontenjanı sorununu çözmesi gerekiyor.

Kadroda bulunan yabancı futbolcular şu şekilde: Muslera, Luyindama, Marcao, Donk, Saracchi, Nagatomo, Linnes, Mariano, Nzonzi, Lemina, Seri, Belhanda, Onyekuru, Feghouli, Sekidika, Falcao, Andone.