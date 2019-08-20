Galatasaray'da yabancı krizi

Sarı-kırmızılılarda yabancı oyuncu kontenjanı ile ilgili bilmece devam ediyor.

Kadrosunda Muslera, Marcao, Luyindama, Ozornwafor, Mariano, Linnes, Nagatomo, Seri, Nzonzi, Belhanda, Donk, Feghouli, Babel, Mitroglou ve Diagne ile birlikte 15 yabancıyı bulunduran Aslan, bu sayıyı düşürmek için 2 oyuncuyu göndermek zorunda.

Yönetim, Ozornwafor'u Kayserispor'a kiralayarak bu sayıyı 14'e düşürmek istiyor. Ancak Falcao'nun takıma katılacak olması sayıyı tekrardan 15'e çıkaracak.

HEDEF MİTROGLOU'YU SATMAK

Falcao transferi için yabancı kontenjanında yer açmak isteyen Galatasaray, önceliği Mitroglou'ya verdi.

Bu transfer için henüz resmi bir teklif almayan yönetim, transfer sezonunun bitişine kadar Yunan golcü için teklif bekleyecek.

YÖNETİM, NAGATOMO'YU BIRAKMAK İSTEMİYOR

Öte yandan bugun Tuttomercato'nın haberine göre Fiorentina'nın, sarı-kırmızılıların Japon sol beki Yuto Nagatomo ilgilendiği öne sürüldü. Galatasaray yönetiminin bu transfere sıcak bakmadığı ve Nagatomo'yu takımda tutmak istediği biliniyor.