Galatasaray'da yaşanan sakatlıkların sebebi

Galatasaray'ın Bursaspor'la 1-1 berabere kaldığı maça sakatlıklar damga vurdu. Mücadelenin ilk yarısında Serdar Aziz, Feghouli ve Fernando çeşitli sakatlıklardan dolayı oyundan çıkmak zorunda kaldılar.
3 FUTBOLCU 3 HAFTA YOK
Milli arada Selçuk İnan, Donk, Onyekuru ve Belhanda'nın sakatlanması Terim'in işini daha da zorlaştırdı. Bu oyunculardan Feghouli, Fernando ve Onyekuru 3 hafta sahalardan uzak kalacak.
Bursaspor maçında ağrılarına rağmen oynayan Belhanda ve Selçuk'un yanı sıra Donk da zor durumda. Serdar Aziz'in akıbeti ise henüz belirsiz.
SAKATLIKLARIN 6 SEBEBİ VAR
1- Kendilerine iyi bakmıyorlar
Futbolcularda disiplin sorunu var. Özel hayatlarına dikkat etmiyorlar. Bundan sonra gerçek birer profesyonel gibi yaşamaları gerekiyor.
2- Uzun uçak yolculuğu ve milli ara
Milli maç aralarında yapılan uzun uçak yolculukları sorun oluyor. Oyuncular uzun uçuşlarda kas kasılmaları yaşıyor ve dinlenmeden maça çıkıyor.
3- Antrenmanlarda iyi çalışmama
Sezon öncesi hazırlık idmanlarında bazı oyunculara gerekli yükleme yapılamadı. Günlük çalışmalar da yeterli düzeye bir türlü ulaşılamadı.
4- Sağlık heyeti ve kondisyoner
Sağlık heyeti adele yüklenmeleri konusunda kondisyon ve fizik ekibi ile yeterli uyumu sağlayamadı. Kondisyon düzeyi istenilen seviyiye ulaşamadı.
5- Farklı ülkelerde kamp ve maç
Farklı ülkelerde uzun süre kalıp maç oynamak. Sıcak ülkelerde uzun süreli kalmak. (Afrika gibi)
6- Sınırlı kadro ve dar rotasyon
Giden oyuncuların yerine aynı seviyede oyuncu bulunamaması. Bu nedenle kısıtlı kadro ile dar rotasyon ve oyuncuların yorgunluklarının artması.