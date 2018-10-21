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Galatasaray'da yaşanan sakatlıkların sebebi

Galatasaray'da yaşanan sakatlıkların ardından Fatih Terim, teknik heyetten konu hakkında bir rapor istedi. Terim'in kurmayları sakatlıkların sebebini 6 maddeyle sıraladı.

Galatasaray'da yaşanan sakatlıkların sebebi
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Galatasaray'ın Bursaspor'la 1-1 berabere kaldığı maça sakatlıklar damga vurdu. Mücadelenin ilk yarısında Serdar Aziz, Feghouli ve Fernando çeşitli sakatlıklardan dolayı oyundan çıkmak zorunda kaldılar.

3 FUTBOLCU 3 HAFTA YOK

Milli arada Selçuk İnan, Donk, Onyekuru ve Belhanda'nın sakatlanması Terim'in işini daha da zorlaştırdı. Bu oyunculardan Feghouli, Fernando ve Onyekuru 3 hafta sahalardan uzak kalacak. 

Bursaspor maçında ağrılarına rağmen oynayan Belhanda ve Selçuk'un yanı sıra Donk da zor durumda. Serdar Aziz'in akıbeti ise henüz belirsiz.

SAKATLIKLARIN 6 SEBEBİ VAR

1- Kendilerine iyi bakmıyorlar
Futbolcularda disiplin sorunu var. Özel hayatlarına dikkat etmiyorlar. Bundan sonra gerçek birer profesyonel gibi yaşamaları gerekiyor.

2- Uzun uçak yolculuğu ve milli ara
Milli maç aralarında yapılan uzun uçak yolculukları sorun oluyor. Oyuncular uzun uçuşlarda kas kasılmaları yaşıyor ve dinlenmeden maça çıkıyor.

3- Antrenmanlarda iyi çalışmama
Sezon öncesi hazırlık idmanlarında bazı oyunculara gerekli yükleme yapılamadı. Günlük çalışmalar da yeterli düzeye bir türlü ulaşılamadı.

4- Sağlık heyeti ve kondisyoner
Sağlık heyeti adele yüklenmeleri konusunda kondisyon ve fizik ekibi ile yeterli uyumu sağlayamadı. Kondisyon düzeyi istenilen seviyiye ulaşamadı.

5- Farklı ülkelerde kamp ve maç
Farklı ülkelerde uzun süre kalıp maç oynamak. Sıcak ülkelerde uzun süreli kalmak. (Afrika gibi)

6- Sınırlı kadro ve dar rotasyon
Giden oyuncuların yerine aynı seviyede oyuncu bulunamaması. Bu nedenle kısıtlı kadro ile dar rotasyon ve oyuncuların yorgunluklarının artması.

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