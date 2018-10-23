Galatasaray'da yeni görevlendirme

Galatasaray Kulübü, şirket finansallarının UEFA düzenlemeleri ve Finansal Fair Play esasları çerçevesinde yürütülmesini sağlamak amacıyla yeni ihdas edilen Sportif Finansal Direktörlük görevine Volkan Yılmaz'ın getirildiğini açıkladı.
Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:
"Şirket finansallarının UEFA düzenlemeleri ve Finansal Fair Play esasları çerçevesinde yürütülmesini sağlamak amacıyla yeni ihdas edilen Sportif Finansal Direktörlük görevine Sayın Volkan YILMAZ getirilmiştir. Kamuya saygıyla duyurulur."