Galatasaray'da yeni koronavirüs formülü

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını insan hayatını tehdit etmeye devam ederken, diğer olumsuz etkileri de gün yüzüne çıkmaya başladı.

Salgın tedbirleri kapsamında liglerin ertelenmesiyle birlikte, futbol kulüplerinin gelirleri de askıya alınmıştı. Bu nedenle Galatasaray, ekonomik anlamda yaşanabilecek zor günleri düşünerek transferde yeni bir önlem aldı.

SATIN ALMA OLMAYACAK

Yeni sezon kadro yapılanması için liglere verilen arayı değerlendiren ve transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı yönetim, bu sezon satın alma planlarını da askıya aldı.

YENİDEN KİRALANACAKLAR

Galatasaray'da gösterdikleri performans nedeniyle yönetimin daha önce bonservislerini almayı planladıkları bilinen Onyekuru ve Lemina için bu ihtimal ortadan kalktı.

Sarı-kırmızılı yönetimin, iki oyuncunun da bonservisi alınamayacağı için Monaco ve Southampton kulübü ile 1 sezon daha kiralama adına masaya oturacağı öğrenildi.