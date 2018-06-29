Galatasaray'da yeni sezonda olmayacak futbolcular

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, yeni sezonun hazırlıklarına başladı.
7 FUTBOLCU YOK
Sarı-kırmızılılarda sözleşmesi sona eren ve yeni sezonun kadrosunda düşünülmeyen Yasin Öztekin, Hakan Balta, Eray İşcan, Koray Günter, Cedric Carrasso ve Umut Gündoğan çalışmada yer almadı.
Bu isimler dışında milli takım formasıyla Dünya Kupası'nda ter döken futbolcular da çalışmadı yer almadı.
İşte G.Saray'ın ilk antrenmanında yer alan futbolcular:
İsmail Çipe, Boran Güngör, Berk Balaban, Mariano, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Sinan Gümüş, Bafetimbi Gomis, Lionel Carole, Garry Rodrigues, Tarık Çamdal, Sofiane Feghouli, Ahmet Sivri, Celil Yüksel, Yunus Akgün, Doğan Can Davas ve Muğdat Çelik.
TARIK İDMANDA
2014-2015 sezonundan bu yana sarı-kırmızılı formayı giyen ancak beklentileri karşılayamadığı için birçok maçta ıslıklanan Tarık Çamdal, yeni sezonun ilk antrenmanında da takımla birlikte çalıştı.
27 yaşındaki futbolcunun takımda kalıp kalmayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.