Hakem Brezilya maçında penaltı verdi VAR iptal etti

1 Şenol Güneş: Negredo takımda olmayacak Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Negredo'nun yeni sezonda kadroda olmayacağını söyledi. Güneş ayrıca kulüp bulmaları durumunda Lens ve Vagner Love'ı da göndereceklerini söyledi.

2 Galatasaray'da yeni sezonda olmayacak futbolcular Dün yaptığı antrenmanla yeni sezonu açan son şampiyon Galatasaray'da sözleşmesi biten 7 futbolcu çalışmada yer almadı. Kalıp kalmayacağı henüz belli olmayan Tarık Çamdal ise idmana katıldı.

3 Mısırlılara göre başarısızlığın sorumlusu oruç Salah'ın liderliğinde 28 yıl sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan Mısır, Rusya'daki turnuvaya grup aşamasında veda etti.

4 2018 Dünya Kupası'nın enleri 2018 Dünya Kupası'nda grup maçları sona erdi. 48 karşılaşmanın oynandığı kupanın enleri...

5 Fenerbahçeli taraftarlardan kombinelere yoğun ilgi Fenerbahçe'nin Ali Koç başkanlığındaki yeni dönemi taraftarları da heyecanlandırdı. Geçen sezon maçlara ilgi göstermeyen taraftarlar şimdiden kombine almak için uzun kuyrukla oluşturuyor.

6 Serdar Gürler Beşiktaş'a gitmek istiyor Beşiktaş'ın talip olduğu Osmanlıspor'un 26 yaşındaki yıldızı Serdar Gürler, Başkent yönetiminden gitmek için izin istedi.

7 Fenerbahçe kamp için Avrupa'ya gidiyor Aziz Yıldırım'ın büyük katkılarıyla Fenerbahçe'ye kazandırılan ve açıldığı 2011 yılından beri her sene sarı-lacivertli ekibin kamp yaptığı Topuk Yaylası, bu yıl kullanılmayacak.

8 Galatasaray'ın gündemindeki genç Brezilyalı Galatasaray'da scout olarak göreve başlayan Mario Jardel, sarı-kırmızılı ekibe genç Brezilyalı Lincoln'ü önerdi.

9 Cocu'nun 10 maçlık raporu Phillip Cocu, sarı-lacivertli ekibin 10 maçını izledi ve bir rapor hazırladı. Hollandalı hocanın dikkat çektiği konu ise gergin geçen derbiler oldu.