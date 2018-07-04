Galatasaray'da yeni sözleşme dönemi

Türkiye'ye transfer olan oyuncuların aldıkları maaş ve maç başı ücretleri kadar konuşulan bir başka durum ekstra yapılan harcamalar.

Özellikle yabancı oyuncu transferlerinde futbolcuya ev ve araç tahsis edilir, kendisi ve ailesine sınırsız uçak bileti imkanı verilir. Bunların yanında futbolcuların özel istekleri de mutlaka olur. İşte bu tür harcamalar kulüplere ciddi anlamda maliyet getiriyor. Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz bu dönemi bitirdi.

BU TÜR HARCAMALARIN CİDDİ BİR MALİYETİ VAR

Göreve geldikten sonra eski yönetimlerin futbolcularla yaptığı mukaveleleri eleştiren G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, daha önce verdiği röportajda artık savurganlığa son mesajı verip "Sözleşmelerin bize yüklediği yük 11 futbolcuda 4.5 yıl için 155 milyon Euro. Bu müthiş bir rakam. Öncelikle israfı önleyip yeni kontratlarda bu hatalara düşmemeliyiz. Neymar'ı da alsanız bunun amcasının, teyzesinin uçak parasını, otel parasını ödemek gibi saçma bir şey olamaz. Böyle sözleşmeler asla yapılamaz" diyerek isyan etmişti.

UEFA'nın Finansal Fair-Play yaptırımlarının ardından kemerleri daha da sıkan Cengiz yönetimi, futbolcuların kira, özel uçak biletleri gibi diğer masraflarını artık karşılamayacak. Daha önce anlaşılan oyuncuların kontratlarında yazan maddelere göre bu tip masrafları da karşılamak zorunda olan G.Saray yönetimi, yeni yapılan mukavelelerde bu gibi şeylere asla müsade etmeme kararı aldı.

3 OYUNCUDA UYGULANDI

Oyunculara hem yıllık net ücret hem de maç başı puan primi ödeyen Cengiz yönetimi, oldukça büyük bir yük getiren kira ücretlerini ve yakınlarının uçak giderleri gibi kalemleri kesti. Muğdat Çelik, Donk ve Nagatomo'yla yapılan anlaşmalarda bu konuda taviz verilmedi ve "Diğer giderlerinize karışmayız" denildi. Yönetim, bundan sonraki mukavelelerde de "Masraflara karışmayız" maddesini ekletecek