Galatasaray'da yerli oyuncuların son durumu

Şampiyonluk sonrası yeni sezonun transfer çalışmalarına hız veren Fatih Terim, yerli oyuncularla ilgili son değerlendirmelerini yapıyor.

SELÇUK, YARI FİYATINA KALDI

8 yıldır Galatasaray forması giyen ve birçok başarının altına imza atan Selçuk İnan, sarı-kırmızılı takımda futbolu bırakmayı hedefliyor.

Yıllık 2.9 milyon euro kazanan deneyimli futbolcunun, yarı fiyatı maaşla 1 sezon daha Galatasaray formasını terleteceği ifade ediliyor. 34 yaşındaki Selçuk'un, 1.5 milyon euro maaş alacağı öğrenildi.

Selçuk İnan sarı-kırmızılı ekipte kalırken, sözleşmesi sonra eren Sinan Gümüş ile geçtiğimiz günlerde Galatasaray'a veda eden Eren Derdiyok, gelecek sezon başka bir takımda oynayacaklar.

SEMİH KAYA VE MUĞDAT BELİRSİZ

Galatasaray'la sözleşmesi biten isimlerden Muğdat Çelik ve Semih Kaya'nın geleceği, takıma yapılacak takviyelere bağlı.

Yerli kalitesini artırmayı hedefleyen Fatih Terim, Finansal Fair Play kuralları çerçevesinde düşündüğü isimleri alabilirse iki oyuncuyla yollar ayrılacak. Terim'in raporu doğrultusunda kadro genişliği sağlanamazsa hem Muğdat hem Semih rotasyon oyuncusu olarak kalacaklar.