Galatasaray'da yönetim, taraftara jest hazırlığında

Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelmişti. Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadele, golsüz eşitlikle sona ermişti.

Beşiktaş karşılaşması öncesinde 4 maçlık paket kombine satan Galatasaray, seyircisiz oynanma kararının ardından bilet paralarının iade edilmesi için çalışma başlattı.

Ancak bu zor günlerde kulübe katkı yapmak isteyen birçok taraftarın, ücret iadesi istemediği ifade edildi.

YÖNETİMDEN JEST GELECEK

Yönetimin de taraftarlarının bu jestine aynı şekilde karşılık vermeye hazırlandığı öğrenildi. Sarı-kırmızılı kulübün, konuyla ilgili olarak önümüzdeki günlerde açıklama yapması bekleniyor.