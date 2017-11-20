Galatasaray'da yönetim Tudor için toplandı

Galatasaray'da 5-1'lik Başakşehir yenilgisi sonrası Dursun Özbek ile Cenk Ergün, Tudor'la bir toplantı gerçekleştirdi. Tudor'a Başakşehir mağlubiyetinin nedenleri sorulurken, Hırvat hocadan detaylı bir rapor alındı.

LİDER TAKIMIN HOCASI TARTIŞILIYOR

Tudor'la yapılan toplantının ardından Dursun Özbek başkanlığında toplanan sarı-kırmızılı yönetim, Hırvat hocanın geleceğini tartıştı. Yönetim Tudor konusunda ikiye bölündü.

Galatasaray ligde 26 puanla lider. Fenerbahçe'ye 6, Beşiktaş'a ise 4 puan fark atmış durumda ancak Tudor'un geleceği tartışılıyor. Göreve geldiğinden beri derbiler başta olmak üzere kritik maçlarda başarısız olan Tudor, yönetimde farklı seslerin çıkmasına sebep oldu.

YÖNETİMDE TERİM GELSİN DİYENLER VAR

Yönetim kurulunda tartışılan konu Tudor'un gönderilip yerine Terim'in gelmesi. Başkan Dursun Özbek'in bugüne kadar hep Tudor'un arkasında duran açıklamalar yapması, Hırvat hocanın kalma ihtimalini güçlendiriyor ancak taraftar ve yönetimin Fatih Terim baskısı alınacak kararda etkili olacak.