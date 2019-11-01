Galatasaray'da Yunus Akgün sözleşme uzattı

Galatasaray, genç oyuncusu Yunus Akgün ile 2023-24 sezonuna kadar, sarı-kırmızılıların akademisinde forma giyen Emin Bayram ile de 2021-22 sezonuna kadar sözleşme yenilendiğini duyurdu.

YUNUS 2024'E KADAR CİMBOM'DA

Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbolcumuz Yunus Akgün'ün sözleşmesi 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Emin Bayram açıklaması da şu şekide:

"Akademi oyuncumuz Emin Bayram ile 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Yunus Akgün, sarı-kırmızılı formayla bu sezon yalnızca 1 maça çıkmıştı.

Galatasaray ile sözleşme yenileyen Yunus Akgün, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

"TARİFSİZ BİR MUTLULUK YAŞIYORUM"

Sarı-kırmızılılarla sözleşme yenileyen Yunus Akgün, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Akgün yaptığı paylaşımda, "Türkiye’nin en büyük kulübü Galatasaray ile sözleşmemi uzattığım için tarifsiz bir mutluluk yaşıyorum. Bana güvenip bu fırsatı sunan teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim’in nezdinde tüm büyüklerime teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.



