Galatasaray'da yüzler gülüyor

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi gruplarındaki rakipleri belli oldu.
KOLAY GRUBA DÜŞTÜK
Sarı-kırmızılı temsilcimiz, Lokomotif Moskova, Porto ve Schalke 04'ün olduğu D Grubu'nda yer aldı.
KEYİFLER YERİNDE
Diğerlerine nazaran dişine göre bir gruba düşen Galatasaray'da keyifler oldukça yerinde.
Kura çekiminin ardından objektifler Galatasaray temsilcilerine çevrildi. Sarı-kırmızılıların D Grubu'na düştüğünü gören Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak büyük sevinç yaşadı.
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