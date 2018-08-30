Ensonhaber.com'a dön

Galatasaray'da yüzler gülüyor

Şampiyonlar Ligi'nde en kolay gruba düşen Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak'ın keyfi yerinde.

Galatasaray'da yüzler gülüyor
Yorum Yap

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi gruplarındaki rakipleri belli oldu. 

KOLAY GRUBA DÜŞTÜK

Sarı-kırmızılı temsilcimiz, Lokomotif Moskova, Porto ve Schalke 04'ün olduğu D Grubu'nda yer aldı.

KEYİFLER YERİNDE

Diğerlerine nazaran dişine göre bir gruba düşen Galatasaray'da keyifler oldukça yerinde.

Kura çekiminin ardından objektifler Galatasaray temsilcilerine çevrildi. Sarı-kırmızılıların D Grubu'na düştüğünü gören Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak büyük sevinç yaşadı.

G.Saray'ın Devler Ligi'ndeki rakipleri belli oldu VİDEO

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM