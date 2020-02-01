Galatasaray'da zarardan kâra

Galatasaray'ın sezon başında büyük umutlarla Roma'da kiraladığı Steven Nzonzi'nin sözleşmesini sonunda fesih etti.

Sarı-kırmızılar yıldız orta saha oyuncusu için ciddi bir maddi külfetin altına girmişti. İki yıllık kiralamanın yanı sıra on altı milyon avroluk satın alma opsiyonu da vardı.

Kariyeri başarılarla dolu olan Nzonzi, Galatasaray macerasına iyi başlamış ancak daha sonrasında yaptığı davranışlar nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı.

Ve oyuncunun da ciddi bir maliyeti vardı. Yıllık ödenmesi gereken rakam üç milyon iyi yüz elli bin avroydu. Yönetim sahada verim alınamayan oyuncunun cep yakan ücretini kara kara düşünüyordu.

KONTENJAN DA AÇILDI

Roma ile görüşen sarı-kırmızılılar oyuncunun kendisine takım bulursa sözleşmesini fesih etme izni aldı.

Ancak yüksek maaş talebinden geri adım atmayan 31 yaşındaki orta saha, gelen teklifleri bir bir reddetti. Transfer döneminin kapanmasına saatler kala sevindirici haber geldi.

Fransa liginden Rennes ile anlaşan yıldız oyuncunun bu gelişme üzerine mukavelesi feshedildi. Sarı-kırmızılılar oyuncunun ikinci dönem maaşı olan 1 milyon 625 bin avro ödemekten kurtulurken yabancı kontenjanından da bir isimi eksiltmiş oldu.

Kısa süren Türkiye macerasından Nzonzi, 15 maçta forma şansı bulurken, bir asiste imza atmayı başardı. Sonrasında disiplinsiz hareketi sebebiyle Fatih Terim tarafından kadro dışı bırakılmıştı.