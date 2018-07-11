Galatasaray'dan 2 isim daha gönderiliyor

Transfer yapabilmek için oyuncu satması gereken Galatasaray, geçtiğimiz günlerde Cavanda'yı Standart Liege'e göndermişti. Belçikalı oyuncudan 2.4 milyon euro gelir elde eden sarı-kırmızılı ekip Carole'u da satmaya hazırlanıyor.

CAROLE İTALYA YOLCUSU

Geçen sezon Sevilla'da kiralık oynayan Carole ile İtalya'dan Cagliari ve Sassuolo'nun ilgilendiği öğrenildi. Galatasaray'ın 2 milyon euro istediği sol bek iki ekipten birisine transfer olacak.





Carole'ün satılması hem maddi olarak sarı-kırmızılı ekibi rahatlatacak hem de yabancı kontenjanı açılacak.

TARIK ÇAMDAL'A ANTALYASPOR TALİP

Galatasaraylı tarafttarların ayrılmasını dört gözle beklediği Tarık Çamdal da gidiyor. Fatih Terim'in göndereceğini açıkladığı Tarık için Abdurrahim Albayrak takım aradığını açıklamıştı.

Albayrak görüşmeler sonucunda Bülent Korkmaz'ın çalıştırdığı Antalyaspor'la anlaşma sağladı. Tarık Çamdal'ın kısa süre içinde Akdeniz ekibine transfer olacağı belirtildi.