Galatasaray'dan Adil Rami girişimi

Galatasaray transferde büyük bir bomba patlatmaya hazırlanıyor. Onyekuru, Nagatomo ve Muğdat’ı renklerine bağlayan, Donk ile nikah tazeleyen Cimbom, ses getirecek bir stoper takviyesi için düğmeye bastı.

MAİCON'UN YERİNE ALINACAK

Milliyet'in haberine göre; Sarı-kırmızılılar, Fransa Milli Takımı’nın stoperlerinden, Marsilya’nın tecrübeli ismi Adil Rami’ye talip oldu.

2021’e kadar Fransız kulübü ile mukavelesi bulanan tecrübeli oyuncunun transfer edilmesi için takımdan bir veya birkaç ismin gitmesi gerekiyor.

UEFA ile yapılan anlaşmaya uyma zorunluluğu bulunan sarı-kırmızılıların ilk planda Maicon’u satacağı öğrenildi. 32 yaşındaki Adil Rami için Galatasaray’ın 4 milyon euro bonservis vermeye hazır olduğu bildirildi.

ALTERNATİFLER MİRANDA VE HÖWEDES

Sarı-kırmızılıların stoper alternatifleri arasında Inter’den Miranda ve Juventus’tan Höwedes’in isimleri de yer alıyor. Galatasaray, Adil Rami işini bitiremezse bu iki isimden birini alacak.

Geçen sezon Sevilla’dan Marsilya’ya transfer olan Fas asıllı Fransız oyuncunun 2021’e kadar sözleşmesi bulunuyor. Fransız ekibinin Rami'yi yine kiralık olarak göndermek istediği belirtildi.

Geçen sezonun en istikrarlı isimleri arasında gösterilen oyuncu, Pamela Anderson’un sevgilisi olarak da magazin basınında sık yer alıyor.