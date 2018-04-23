Öztekin: Başakşehir’i nasıl yendiysek Beşiktaş’ı da yenmek istiyoruz

1 Fenerbahçe-Antalyaspor - CANLI SKOR Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor.

2 Mustafa Cengiz: Hakemler ilk kez lehimize hata yaptı Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Alanyaspor maçında hakemin yaptığı hata ile ilgili "İlk defa bir hata Galatasaray lehine oldu. Üç gündür ilgili taraflar tartışıyor." dedi.

3 Galatasaray'dan Adrien Thomasson atağı Gelecek sezon için Fernando'nun yanına iyi bir orta saha isteyen Fatih Terim, Nantes forması giyen Adrien Thomasson'un transfer edilmesi için talimat verdi.

4 Tosic, Şenol Güneş'le arasındaki tartışmayı anlattı Beşiktaş'ın, Yeni Malatyaspor'u 3-1 ile geçtiği karşılaşmada objektiflere yansıyan Tosic-Şenol Güneş olayına Sırp futbolcu sosyal medyadan açıklık getirdi.

5 Talisca ve Muslera'dan iddialı derbi açıklamaları Sezonun final derbisinde Galatasaray-Beşiktaş pazar günü karşı karşıya gelecek. Dev maç öncesi Talisca da Muslera da kazanacaklarını iddia etti.

6 Son 4 haftaya girilirken 6 takım küme düşme hattında Süper Lig'de son 4 haftaya girilirken, 6 takım kümede kalma mücadelesi veriyor. 1. Lig'den yükselmeye en yakın iki ekip ise Rizespor ve Ankaragücü.

7 Trabzonspor'a Avrupa'dan men cezası yolda Milan Kulübü, Sosa'nın ödemelerini yapmadığı için Trabzonspor'u FIFA'ya şikayet etti.

8 Hasan Ali derbide muz yeme sebebini açıkladı Beşiktaş derbisinde olaylar çıktığı sırada muz yerken görüntülenen Hasan Ali Kaldırım, "Kan şekerim düşmüştü. Doktorların doğrultusunda bu yola başvurdum" dedi.

9 Sinan'a yüzde yüz zamlı 4 yıllık yeni sözleşme Galatasaray'da sonradan oyuna girerek attığı gollerle sarı-kırmızılı ekibe büyük katkı yapan Sinan Gümüş'le 4 yıllık yeni sözleşme imzalanacak.