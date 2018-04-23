Galatasaray'dan Adrien Thomasson atağı

Orta sahasını güçlendirmek isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarına şimdiden başladı. NDiaye'nin Stoke City'e satılmasının ardından orta sahaya iyi bir isim almak isteyen sarı-kırmızılıların transfer listesinin başında Fransız futbolcu Adrien Thomasson geliyor.
Sezona Fernando-NDiaye ikilisiyle başlayan ancak devre arasında NDiaye'nin Stoke City'ye satılmasının ardından sarı-kırmızılılar orta sahada bir düşüş yaşadı.
Adrien Thomasson'un tanıtım videosu - İZLE
ORTA SAHA İSTEDİ
Tecrübeli teknik adam Fatih Terim, bu sorunu güvendiği öğrencisi Selçuk İnan'la çözmeyi düşündü ancak eski günlerinden uzak olan Selçuk, direkt 11 başladığı maçları fiziksel yetersizliği nedeniyle tamamlayamadı. Selçuk'un yeterli seviyede olmadığını gören Terim, yeni bir transfer talebinde bulundu
Tecrübeli teknik adam yaşadığı orta saha sorunu sol ayaklı bir futbolcuyla çözmek istediğini scout ekiplerine bildirdi.
TERİM, THOMASSON'UN TRANSFERİNE ONAY VERDİ
Bunun üzerine çalışmalara başlayan scout ekibi, Fransız futbolcu Adrien Thomasson'da karar verdi. Sol ayaklı olan ve sağ ayağını da oldukça etkili kullanabilen Thomasson, Terim'in onayından geçti.
Ligue 1 ekiplerinden Nantes'ta forma giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu transfer edilmesi durumunda, direkt olarak ilk 11'de görev almaya başlayacak.