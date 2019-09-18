Galatasaray'dan Ali Koç'a Fatih Terim cevabı

Bugün basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fatih Terim'i sert bir dille eleştirmişti.
TFF'nin Terim'in cezasını 19.05'te açıklamasıyla ilgili konuşan Koç, "Dünya neler konuşuyor, biz 19:05'te atılan tweet'le ilginiyoruz. Fatih Terim'in bozuk sicili konuşulmalı" demişti.
Yapılan bu açıklama sonrası sarı-kırmızılı kulüpten Koç'a cevap geldi.
"HOCAMIZIN SİCİLİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR"
Resmi Twitter hesabından bir paylaşım yapan Cimbom, "Hocamızın sicili aşağıdaki gibidir" yazarak 66 yaşındaki teknik adamın kazandığı kupaları paylaştı.
İşte o paylaşım: