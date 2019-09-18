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Galatasaray'dan Ali Koç'a Fatih Terim cevabı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Fatih Terim ile ilgili sarf ettiği sözler sonrası Galatasaray Kulübü, resmi Twitter hesabından 66 yaşındaki teknik adamın kazandığı kupaları paylaştı.

| Haber Merkezi
Galatasaray'dan Ali Koç'a Fatih Terim cevabı
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Bugün basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fatih Terim'i sert bir dille eleştirmişti.

TFF'nin Terim'in cezasını 19.05'te açıklamasıyla ilgili konuşan Koç, "Dünya neler konuşuyor, biz 19:05'te atılan tweet'le ilginiyoruz. Fatih Terim'in bozuk sicili konuşulmalı" demişti.

Yapılan bu açıklama sonrası sarı-kırmızılı kulüpten Koç'a cevap geldi.

"HOCAMIZIN SİCİLİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR"

Resmi Twitter hesabından bir paylaşım yapan Cimbom, "Hocamızın sicili aşağıdaki gibidir" yazarak 66 yaşındaki teknik adamın kazandığı kupaları paylaştı.

İşte o paylaşım:

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