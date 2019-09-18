Rıza Kayaalp: Her şey Türkiye için

1 Galatasaray'dan Ali Koç'a Fatih Terim cevabı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Fatih Terim ile ilgili sarf ettiği sözler sonrası Galatasaray Kulübü, resmi Twitter hesabından 66 yaşındaki teknik adamın kazandığı kupaları paylaştı.

2 Adil Rami: Türkçe öğrenemiyorum Fenerbahçe'nin Fransız stoperi Adil Rami, Türkçenin İtalyanca ve Fransızcaya göre daha zor bir dil olduğunu söyledi.

3 Fikret Orman: Abdullah Avcı'nın arkasındayım Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, 4 hafta sonunda Del Bosque ile aynı puanı toplayan Abdullah Avcı'ya sahip çıktı.

4 Ali Koç: Fatih Terim'in bozuk sicilini konuşun Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 19.05 kriziyle ilgili açıklamalarda bulundu. Koç, "Dünya neler konuşuyor, biz 19:05'te atılan tweet'le ilginiyoruz. Fatih Terim'in bozuk sicili konuşulmalı" dedi.

5 Belçika basını Galatasaray'ı analiz etti Belçika'nın HLN gazetesi, Galatasaraylı futbolculara tek tek puan verdi. Gazete, takımını en büyük yıldızının Feghouli olduğunu yazdı.

6 Fenerbahçe'den TFFye kural hatası başvurusu Fenerbahçe yönetimi, Alanyaspor maçında kural hataları yapıldığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) itiraz başvurusunda bulundu.

7 Sturridge yeniden bahis cezası alabilir Liverpool'da oynadığı dönemde bahis kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 6 maç men cezası alan Sturridge için İngilizler harekete geçti. Yıldız futbolcunun futboldan men edilmesi talep ediliyor.

8 Rıza Kayaalp'e coşkulu karşılama Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan Rıza Kayaalp, Ankara'ya geldi. Kayaalp'i sevenleri yalnız bırakmadı.

9 Dortmund taraftarlarından müthiş kareografi Dortmund'un Barcelona'yı ağırladığı maçta Alman taraftarlar konfetilerle şahane bir koreografi yaptı.