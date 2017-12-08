Galatasaray'dan altyapı anlaşması

Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) mücadelesini başarılı bir şekilde sürdüren ve altyapısından yetişen futbolcularla dikkatleri üzerine çeken Belediye Derincespor, bir Süper Lig takımının daha radarına girdi.

G.SARAY ANTRENÖRLERİN TAKİBİNDE OLACAK

Geçtiğimiz yıl yetiştirdiği genç yıldızlardan Emrah Mutlu’yu Galatasaray'a, Serkan Aydın’ı Bursaspor'a ve Okan Keşan’ı da Boluspor’a gönderen Belediye Derincespor camiası bu üç futbolcunun bu yıl Milli takım kampına çağrılmasıyla birlikte büyük bir gurur yaşamıştı.

Genç yıldız adaylarından birini bünyesine katan Galatasaray da yeni yıldız adayları yetiştiren Belediye Derincespor ile protokol imzaladı. Protokol ile Derince’nin yetenekli gençleri, sürekli Galatasaray antrenörlerinin takibinde olacak.

İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Altyapıdan yetişen yeteneklerin vizyona çıkması amacıyla çalışmalarını sürdüren Belediye Derincespor, Galatasaray ile iş birliğine gitti. Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut’un öncülüğünde gerçekleşen anlaşmanın ardından iş birliği protokolü imzalandı.

Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut ve Galatasaray Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Emrah Bayraktar arasında imzalanan protokolle birlikte Derince’nin yetenekli gençleri artık sürekli Galatasaray’ın merceği altında olacak.