Galatasaray'dan anlamlı hareket

Gelecek sezon için çalışmalarını tüm hızıyla devam ettiren Galatasaray, AEK ile hazırlık maçı yapmak için Yunanistan'a gitti.

YUNANİSTAN'DA YANGIN FELAKETİ YAŞANDI

Bilindiği üzere komşu ülkemiz Yunanistan'da büyük bir yangın felaketi yaşandı ve onlarca insan hayatını kaybetti.

Yaşanan bu üzücü olay sonrasında takımlarımız Yunanistan'a geçmiş olsun mesajlarını iletmişti.

GEÇMİŞ OLSUN KOMŞU TİŞÖRTÜYLE ÇIKTILAR

Hazırlık maçı için Atina'ya giden Galatasaray, mücadele öncesi anlamlı bir harekette bulundu.

Galatasaray'da oyuncular ve teknik heyet, AEK maçı öncesi ısınmaya üzerinde Yunanca "Geçmiş olsun Komşu" yazılı tişörtlerle çıktı