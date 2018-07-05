Galatasaray'dan Aziz Behich atağı

Galatasaray'ın yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen isimlerden Lionel Carole, takasla Süper Lig'e dönüyor.

Sarı kırmızılıların Bursaspor’dan almak istediği Aziz Behich’in transferinde Lionel Carole takas önerdiği öğrenildi.

Fransız sol bekin Bursaspor ile bir görüşme yapacağı ve şartlarda anlaşma sağlanması halinde transfere olumsuz bakmadığı öğrenildi.

CAROLE ARTI 2.5 MİLYON EURO

Galatasaray bu takas işlemini halledebilirse, 5 milyon euroluk bonservis talebini, 2.5 milyon euroya kadar düşürmeyi planlıyor. 27 yaşındaki Aziz Behich, Nagatomo’nun yedeği olarak düşünülüyor.