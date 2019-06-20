Galatasaray'dan Brezilyalı sağ beke teklif

Şener Özbayraklı'yı alarak sağ bek pozisyonunu güçlendiren sarı-kırmızılı ekip, Mariano'yu elden çıkarıp 20 yaşındaki sağ bek Guga'yı da kadrosuna katmak için harekete geçti.

MARİANO-GUGA TAKASI

Brezilya basınından OTempo'nun haberine göre, Galatasaray Guga için teklifini yaptı. Sarı-kırmızılı takım, 1 yıllık sözleşmesi kalan Mariano'yu bu transferde kullanmayı planlıyor.

Atletico Minero'nun Galatasaray'dan Guga için 7 milyon euro talep etmesi üzerine, sarı-kırmızılılar Mariano ve 2 milyon euro önerdi. Brezilya ekibinin bu teklife sıcak baktığı ifade ediliyor.

Geçtiğimiz sezon devre arasında Avai'den Brezilya Serie A ekibi Atletico Mineiro'ya 1.8 milyon euro karşılığnda transfer olan 20 yaşındaki Brezilyalı sağ bek Guga, 11 maçta oynadı ve 3 asist yaptı.