Diagne yine kafa kesme hareketi yaptı

Şenol Güneş: Trabzonspor bizden daha iyiydi

1 Galatasaray'dan Bruma girişimi Ryan Babel'le anlaşma sağlayan Galatasaray yönetimi, Fatih Terim'in isteği üzerine Bruma'yı da kadroya katmayı planlıyor.

2 Ali Koç: Ataman'ın özür beklemesi arsızlık Ali Koç, Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'ın "Fenerbahçe'den özür bekliyorum" şeklindeki açıklamasını arsızlık olarak niteledi.

3 Muslera'nın çocuğu 2 yaşında 2. şampiyonluk gördü Fernando Muslera, 7 Kasım 2017'de baba olma sevinci yaşamıştı. 2 yaşında olan Kailash Muslera, şimdiden 2 şampiyonluk gördü.

4 Ersun Yanal'dan şampiyonluk yorumu Galatasaray'ın şampiyonluğuyla ilgili konuşan Ersun Yanal, "Hangi takımın şampiyon olduğu bizi ilgilendirmiyor" dedi.

5 Asya Şampiyonlar Ligi'nden 3 güzel gol Dün gece oynanan Al-Duhail-Al-Hilal ve Persepolis-Al Sad maçlarında biri Gomis'ten 3 şık gol atıldı.

6 Galatasaray Ryan Babel'i transfer etti Galatasaray'ın, Fulham ile sözleşmesi sona eren Ryan Babel ile anlaşma sağlayarak transferi gerçekleştiği belirtildi.

7 Erzurumspor'dan Hakem Suat Arslanboğa'ya tepki Erzurumspor ligin 33'üncü haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye Victor Moses'in penaltıdan attığı golle mağlup oldu. Erzurumsporlu futbolcular hakemin yönetimine tepki gösterdi.

8 Fenerbahçe, Erzurumspor'u ateşe attı Fenerbahçe, Moses'ın penaltıdan attığı golle Erzurumspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekip bu sonuçla kümede kalma umutlarını iyice yitirmiş oldu.

9 Sevilla Feghouli'nin peşinde Bu sezon 9 gol 6 asistlik bir performans sergileyen Feghouli'ye Sevilla talip oldu. 10 milyon euroyu gözden çıkaran İspanyol ekibinin lig biter bitmez G.Saray'ın kapısını çalacağı öğrenildi.