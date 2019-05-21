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Galatasaray'dan Bruma girişimi

Ryan Babel'le anlaşma sağlayan Galatasaray yönetimi, Fatih Terim'in isteği üzerine Bruma'yı da kadroya katmayı planlıyor.

| Haber Merkezi
Galatasaray'dan Bruma girişimi
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Başakşehir'i 2-1 yenerek 22. şamiyonluğunu ilan eden Galatasaray, transfer çalışmalarına başladı.

Fulham'la yollarını ayıran Ryan Babel'le her konuda anlaşan Cimbom, şimdi de eski yıldızı Bruma'nın peşine düştü.

Leipzig'de beklediği süreyi alamayan Portekizli futbolcuyu transfer etmek isteyen sarı-kırmızılı yönetim, bonservisi pahalı gelirse oyuncuyu 1 yıllığına kiralamaya çalışacak.

BRUMA DA DÖNMEK İSTİYOR

Almanya'da mutsuz olan yıldız futbolcunun Fatih Terim'le yeniden çalışmak istediği ve Galatasaray'a dönmek için Leipzig'den anlayış beklediği öğrenildi.

Transferin kısa süre içerisinde olumlu ya da olumsuz sonuçlanması bekleniyor.

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