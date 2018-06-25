Galatasaray'dan Chiellini atağı

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan Galatasaray dünya yıldızı için harekete geçti.

SÖZLEŞMESİ 5 GÜN SONRA BİTECEK

Stoperde Juventus'la sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek olan ve henüz kontrat yenilemeyen tecrübeli stoper Chiellini'den haber bekleniyor.

TERİM ONAY VERDİ

Sarı-kırmızılı yönetimin, menajeri vasıtasıyla haber gönderdiği 33 yaşındaki oyuncu yeşil ışık yakarsa, önümüzdeki günlerde masaya oturacağı belirtildi. Fatih Terim'in de Chiellini'ye onay verdiği ifade ediliyor.

96 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Stoperin yanı sıra sol bekte de görev yapabilen Chiellini, İtalya'nın son dönemde yetiştirdiği en önemli savunmacılarından biri . Deneyimli isim tam 96 kez milli formayı giyip, 8 gol kaydetti.

Torino ekibinin en önemli oyuncularından biri olan Chiellini, geçen sezon tüm kulvarlarda 38 karşılaşmada forma giyerken, 2 asist yaptı.

13 YILDIR JUVE'DE

2005 yılında Fiorentina'dan 7.7 milyon euro'ya Juventus'a transfer olan Giorgio Chiellini, 13 sezondur aralıksız siyah-beyazlı takımda forma giyiyor.

Kariyerine sol bekte başlayıp, daha sonra stopere geçen sol ayaklı oyuncu buradaki performansıyla mevkisinde dünyanın en iyileri arasına girdi.