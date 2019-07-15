Galatasaray'dan Deniz Türüç için yeni teklif

Süper Lig'de transfer sezonu büyük rekabetlere sahne oluyor. Özellikle ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe, bazı oyuncuların transferinde karşı karşıya geliyor.

Uzun süren transfer kapışmasında Vedat'ı alan Fenerbahçe, Deniz Türüç'e de teklif yaptı. Ancak bu kez sarı-lacivertlilere oyuncu kaptırmak istemeyen Galatasaray, milli futbolcu için önerdiği rakamı artırdı.

ALBAYRAK, KAYSERİ'YLE YENİDEN GÖRÜŞECEK

TRTSpor'un haberine göre, Kayserispor'a daha önce resmi teklifte bulunan sarı-kırmızılı ekip, bu hafta tekrar masaya oturacak. Yönetim, 2 milyon 500 bin euroluk teklifini, 3 milyon 500 bin euroya çıkaracak.

Teknik Direktör Fatih Terim'in kanatlarda ve 10 numara pozisyonunda oynayabilen 26 yaşındaki futbolcunun transferinde ısrarcı olduğu öğrenildi.

İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak’ın bu transferi bitirmek için önümüzdeki günlerde İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir ile biraraya geleceği bildirildi.