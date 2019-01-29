Galatasaray'dan Diagne atağı

Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala Galatasaray'da hala forvet takviyesi yapılmadı...

Pato, Alan, Ze Luis ve Mitroglou gibi isimlerin peşine düşen sarı-kırmızılılar, bu futbolculardan istenilen cevabı alamayınca rotayı yeniden Diagne'ye çevirdi.

Bip Spor'un haberine göre; Kasımpaşa yönetimiyle bir görüşme gerçekleştiren sarı-kırmızılılar, golcü futbolcu için İstanbul ekibine 9 milyon euroluk bir teklifte bulundu.

KASIMPAŞA 14 MİLYON EURO İSTİYOR

Ancak Kasımpaşa Kulübü Başkanı Turgay Ciner'in Senegalli forvet için 14 milyon euro artı Eren Derdiyok'u istediği belirtildi.

Yaşanan bu gelişme üzerine Galatasaray'ın teklifi Eren artı 12 milyon euroya kadar çıkardığı ifade edildi.

İki kulüp arasındaki pazarlıklar devam ediyor...