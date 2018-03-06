Galatasaray'dan Emre Akbaba atağı

Bu sezon başında kadrosuna birçok isim katan Galatasaray, devre arasında sadece Japon oyuncu Nagatomo'yu kiralık olarak transfer etti.

Sarı-kırmızılı takım gelecek sezon için transfer listedini şimdiden hazırladı. Fatih Terim, listenin başına Alanyaspor'da 10 numara pozisyonunda oynayan Emre Akbaba'yı yazdı.

BONSERVİS ÖDEMEK İSTEMİYOR

Sarı-Kırmızılılar Alanyaspor'un 10 numarasını sezon sonunda Galatasaraylı yapmak için şimdiden faaliyetlerde bulunuyor. Akdeniz ekibi ile temas kuran yöneticiler, 1 yıl daha sözleşmesi olan Emre'yi öncelikle bonservis ödemeden bitirmek istiyor.

SİNAN GÜMÜŞ TAKASI PLANLANIYOR

Galatasaray bunun için Sinan Gümüş'ü takasta kullanmayı planlıyor. Ligde düşmeme mücadelesi veren Alanya'nın pozisyonunun belli olmasından sonra transfer girişimleri hızlanacak.