Galatasaray'dan Emre Çolak ve forvet transferi açıklaması

Galatasaray, transferle ilgili resmi bir açıklama yaptı ve Emre Çolak iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtirken; forvet transferi için çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

22. ŞAMPİYONLUK YÜRÜYÜŞÜ DEVAM EDECEKTİR

Galatasaray'ın yaptığı açıklamada, "Transfer gündemimizde eski futbolcumuz Emre Çolak ile ilgili herhangi bir düşünce ve girişim bulanmamaktadır. Forvet transferi ile ilgili çalışmalarımız, kısa süre içinde sonuçlandırılmak üzere, çok yoğun bir şekilde sürdürülmektedir. Galatasaray'ımız, kimi olumsuz algı operasyonlarına rağmen, 22. şampiyonluk yürüyüşüne devam edecektir" ifadeleri yer aldı.

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