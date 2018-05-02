Galatasaray'dan Emre ve Ndiaye atağı

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Galatasaray, 2 yıl önce takımdan serbest olarak ayrılan Emre Çolak ile devre arasında Stoke City'ye sattığı Ndiaye'yi transfer edecek. İki oyuncunun transferinde de kritik nokta sözleşmelerindeki özel madde.

TAKIMLARI KÜME DÜŞERSE SERBEST KALMA MADDESİ

Hem Emre Çolak'ın hem de Ndiaye'nin sözleşmesinde, "takım küme düşerse serbest kalır" maddesi bulunuyor.

İspanya'da Deportivo forması giyen Emre Çolak'ın takımı küme düştü. Milli futbolcu sözleşmesindeki madde gereği 1 milyon euroya serbest kalacak. Galatasaray, Emre Çolak'ı bonservisini alırsa transfer edecek.

NDİAYE'NİN TAKIMI DA KÜME DÜŞÜYOR

Premier Lig'de 19. sırada bulunan Stoke City'nin lige tutunması için büyük bir mucize olması gerekiyor. 30 puanı bulunan Stoke'un son 2 haftada 35 puanlı Huddersfield Town'u geride bırakması gerekiyor.

Stoke'un küme düşmesi durumunda Ndiaye de belli bir ücret karşılığında serbest kalma opsiyonuna sahip. Ancak Galatasaray, Ndiaye için kiralama formülü düşünüyor. İngiliz ekibi de takıma uyum sağlayamayan Ndiaye'yi ekonomik olarak da rahatlamak için göndermeye sıcak bakıyor.