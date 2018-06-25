3 büyüklerden Erdoğan'a tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhur İttifakı'nın seçim zaferinin ardından, 4 büyükler arasında tebrik eden ilk kulüp Galatasaray oldu.

İşte yapılan açıklama:

ÜSTÜN BAŞARILAR DİLERİZ

24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin ilk turunda gerekli çoğunluğu sağlayarak Milletimizin iradesiyle Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı en içten dileklerimizle kutlar, gelecek çalışma döneminde üstün başarılar dileriz.

ÜLKEMİZİN GÜCÜNE GÜÇ KATMASINI DİLERİZ

Beşiktaş Kulübü, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri, 24 Haziran Pazar günü gerçekleştirildi. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda gerekli çoğunluğu sağlayarak Cumhurbaşkanı seçildi. Aziz milletimizin göstermiş olduğu iradeyle Cumhurbaşkanlığı makamına yeniden seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı içtenlikle kutlar, yeni dönemin ülkemizin gücüne güç katmasını dileriz."

BÜTÜNLÜĞÜMÜZ İÇİN HAYIRLI OLSUN

Fenerbahçe Kulübü ise bu sonucun ülkenin birlik ve bütünlüğü için hayırlı olmasını temenni etti.

İşte o mesaj:

24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşen Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri sonuçları neticesinde yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı ve vatandaşlarımızı temsilen Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görev almaya hak kazanmış tüm milletvekillerimizi tebrik eder, sonuçların vatanımızın istikbali, birlik ve bütünlüğü için hayırlı olmasını dileriz.

