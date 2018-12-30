Galatasaray'dan Eren'e: Kendine kulüp bul

Galatasaray, bu sezon istediği performansı alamadığı Eren Derdiyok için kararı verdi. Sarı-kırmızılı yönetim, forvet oyuncusunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi.

Transfer olması istenen golcü futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı fesheldilmesi ihtimaller arasına dahil edildi.

İLK GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİ

Teknik Direktör Fatih Terim'in Serdar Aziz ile birlikte kamp kadrosunda yer vermediği Eren Derdiyok'un menajeri ile de ilk görüşme gerçekleşti.

KULÜP BULMASINI İSTEDİLER

Galatasaray kulübü, Eren'in menajerine, oyuncusuna kulüp bulmasını isteyip bu kararı da resmen tebliğ etti. Sarı-kırmızılıların Eren konusunda bekleyeceği ve ardından istediği bir teklif gelmemesi halinde ise karşılıklı sözleşme feshi için masaya oturacakları belirtildi.

Eren Derdiyok'un menajerinin ise futbolcusu için İsviçre ve Süper Lig ekipleri ile görüşmelere başladığı öğrenildi