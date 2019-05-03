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Galatasaray'dan F.Bahçe'ye 19.07'de cevap

Galatasaray Kulübü, sosyal medyadan saat 19.07'de "Duyulmuyor sesiniz, tek derdimiz hedefimiz!" paylaşımıyla Fenerbahçe'nin açıklamasına cevap verdi.

| Haber Merkezi
Galatasaray'dan F.Bahçe'ye 19.07'de cevap
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Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden ''Tek dertleri Fenerbahçe olanlara zaruri açıklama'' başlığıyla yaptığı açıklamaya Galatasaray'dan tweetli cevap geldi.

19.07'DE DUYULMUYOR SESİNİZ PAYLAŞIMI

Galatasaray, Fenerbahçe'ye cevap niteliğinde bir paylaşım yaparken ''Duyulmuyor sesiniz, tek derdimiz hedefimiz!'' sözlerini kullandı.

Sarı kırmızılı takımın bu paylaşımı saat 19:07'de yapması ise dikkat çekti.

"İLGİLENMİYORUZ DİPLE''

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ise ''Hedefimiz zirve, ilgilenmiyoruz diple...Hedef 22'' paylaşımında bulundu.

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