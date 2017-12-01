Galatasaray'dan Filipe Luis atağı

Sezon başında 40 milyon Euro bonservis harcaması yaparak yepyeni bir takım kuran Galatasaray, tek eksik bölgesi olan sol beke de Filipe Luis’i alarak kusursuz bir organizasyon oluşturmaya kararlı.

PRENSİPTE ANLAŞILDI

32 yaşındaki Brezilyalı futbolcuyla prensip anlaşmasına varan Sarı-Kırmızılılar, devre arasında bu işi bitirerek şampiyonluğun en güçlü adayı olduğunu tekrar tescillemek istiyor.

Latovlevici ve Linnes’in bu bölgedeki performansından memnun olmayan teknik patron Tudor da, Filipe Luis’in gelişi için artık geri sayımda. Hırvat hoca, bu takviyeyle birlikte takımın 1 seviye daha yukarı çıkacağı görüşünde.

8 MAÇTA OYNADI

Filipe Luis bu sezon Atletico Madrid formasıyla La Liga’da 8 maça çıktı. 621 dakika sahada kalan Brezilyalı futbolcu, 1 de asist yaptı.

31 kez Brezilya Milli Takımı’nın formasını giyen Luis, Avrupa’nın sayılı sol beklerinden biri olarak gösteriliyor.