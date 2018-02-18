Galatasaray'dan futbolculara 6 milyon euroluk ödeme

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, teknik direktör Fatih Terim'in, "Şampiyonluk yolunda huzur çok önemli. Oyuncuların paraları ödenmeli" sözü üzerine önceliği futbolcuların alacaklarına verdi.

Fatih Terim, 27 Ocak’ta 2-0 kazanılan Osmanlıspor maçı sonrası, transferle ilgili gelen bir soru üzerine, "Birkaç aydır maaşını almamış 23 kişi var takımda. Bu çocukların parası verilmeyecekse, transfer istemiyorum" diyerek, takımın huzurunun şampiyonluk çok önemli olduğunu belirtmişti. Mustafa Cengiz ve Sportif A.Ş. Başkanvekili Abdurrahim Albayrak da bu doğrultuda Terim'in isteklerini yerine getiriyor.

PARANIN TAMAMI FUTBOLCULARA

Öncelikle futbolcuların alacaklarını ödemeye çalışan sarı-kırmızılı yönetimden Florya’ya müjdeli haber daha geldi. Ara transfer döneminde 16 milyon euroya İngiltere'nin Stoke City takımına satılan Badou Ndiaye'nin bonservis bedelinin 2. taksidi olan 6 milyon euroyu hafta içi tahsil edecek olan Galatasaray yönetimi, bu parayı olduğu gibi futbol takımına dağıtacak.

DAHA ÖNCE DE ÖDEME YAPILMIŞTI

Başkanlığa geldikten sonra da futbolculara bir miktar ödeme yapan Mustafa Cengiz, böylelikle borcun önemli bir bölümünü kapatmış olacak. Sarı-kırmızılı kulübün mali durumunu düzeltmek için ekibiyle birlikte büyük çaba sarfeden başkan Cengiz, paralarını birkaç ay geriden alabilen basketbol ve voleybol şubelerindeki sporcu ve personele de ödeme yapmıştı.