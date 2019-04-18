Galatasaray'dan Göksel Gümüşdağ'a cevap

Galatasaray'dan Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'a cevap gecikmedi.

Sarı-kırmızılı takımın 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, derbideki VAR konuşmalarının yanınlanmasını istemiş ve "Eğer bir takım şampiyon edilecekse açık açık çıksın ilan etsinler. Son derece kızgınım. Zamanı geldiği zaman çok şey paylaşacağım” demişti.

Abdurrahim Albayrak'ın bu sözleri üzerine Göksel Gümüşdağ, dava açacaklarını açıklamıştı.

Galatasaray camisa bu konu üzerine yeni bir bildiri yayınladı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"İkinci Başkanımızın, VAR kayıtlarının kamuoyuna açıklanması gerektiğine dair sözleri üzerine, bir Futbol Kulübü Başkanı talihsiz beyanatlarda bulunmuştur. Hiçbir kulüp ve kişi hedef alınmamasına karşın bu açıklamaları üzerine alan bu zat, Federasyon adına konuşma yetkisini nereden bulmuştur ve hangi sıfatla VAR kayıtlarının açıklanamayacağını söylemiştir, merak etmekteyiz. Her durumdan kendine vazife çıkaran, kendisini Türk futbolunun tepe yöneticisi gibi gören, bugüne kadar takındığı tavırlar ve kullandığı ifadelerle Türk futbolu ailesini, Yayıncı Kuruluşu bile yönlendirmeye çalışan bu kişinin sözlerini şiddetle kınıyoruz."