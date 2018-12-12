Galatasaray'dan gönderilecek isimler

Galatasaray'ın Porto ile oynadığı karşılaşmanın ardından Fatih Terim transfer döneminin oldukça hareketli geçeceğinin sinyallerini verdi. Terim, ''Bazı arkadaşlarla yollarımızı ayıracağız'' ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik adam bazı oyuncuları ocak ayında bazılarını ise sezon sonunda gönderecek.

GALATASARAY TEKLİF BEKLİYOR

BELHANDA: Galatasaray'da beklenen performansı sergileyemeyen Belhanda, Fatih Terim'in ayrılık sinyali verdiği isimlerin başında geliyor. Tecrübeli futbolcu cazip teklif gelirse satılacak.

EREN DERDİYOK: Gomis'in ardından beklenen katkıyı yapamayan Eren, sarı-kırmızılı takımda en çok eleştirilen isim. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek futbolcunun ocak ayında satılması gündemde.

MAİCON: Sezon başında Al Hilal'e transferi son gün gerçekleşmeyen Maicon da ocak ayında ayrılabilecek isimler arasında yer alıyor. Terim'in yavaş bulduğu Brezilyalı için gelen teklifler kabul edilecek.

RODRİGUES: Galatasaray'ın sözleşmesini uzattığı Rodrigues, son maçlarda düşen formuyla dikkat çekiyor. Yaz transfer döneminde gelen teklifleri reddeden sarı-kırmızılı ekip, ocakta ya da sezon sonunda Rodrigues'i satarak transfer bütçesi oluşturmak istiyor.

SELÇUK İNAN: Galatasaray 33 yaşındaki tecrübeli oyuncu Selçuk İnan ile yaz ayında yollarını ayıracak. Yüksek maaşı nedeniyle de maddi olarak rahatlamak isteyen sarı-kırmızılılar tecrübeli ismi serbest bırakacak.

FEGHOULI: Ekonomik olarak zor bir dönem geçiren Galatasaray'da maliyeti en yüksek isimlerden Feghouli'nin durumu, gelecek tekliflere bağlı. Sezon başında Galatasaray'ın Arabistan ekiplerine satmak istediği ancak sarı-kırmızılı takımda kalan Feghouli için, ocak ayında gelecek tekliflere bakılacak.

MARİANO: Galatasaray'la olan sözleşmesi 2020 yılında bitecek olan Mariano için de sezon sonu beklenecek. Ocak ayında ayrılma ihtimali görünmeyen ve Fatih Terim'in de ideal isimlerinden biri olan Mariano'ya, yaz ayınca iyi bir teklif gelmesi halinde izin verilebilecek.