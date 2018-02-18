Galatasaray'dan hakemli paylaşım

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında öne geçtiği Kasımpaşa deplasmanında 2-1 mağlup oldu.
HALİS ÖZKAHYA'LI PAYLAŞIM YAPILDI
Sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medyadaki maç sonu paylaşımında karşılaşmanın hakemi Halis Özkahya'ya göndermede bulundu.
Kulübün resmi Twitter hesabındaki maç sonu paylaşımının görseli olarak Halis Özkahya fotoğrafı kullanıldı.
GALATASARAY DA HAKEMİ ELEŞTİRDİ
Bilindiği üzere Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman ve Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, puan kayıplarından sonra hakemleri eleştirmişti.
Bu hafta Kasımpaşa'ya mağlup olan Galatasaray kulübünden de maçın hakemine gönderme yapıldı.