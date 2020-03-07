Galatasaray'dan iki maça dev prim

Ligde üst üste 8 maçını kazanan Galatasaray çok kritik bir viraja girdi...

Sarı- Kırmızılılar pazar günü Sivas deplasmanına çıktıktan sonra gelecek hafta Beşiktaş'ı konuk edecek. İki kritik maç öncesi flaş bir gelişme yaşandı.

MÜJDEYİ BAŞKAN MUSTAFA CENGİZ VERDİ

Elini cebine atan yönetim iki zorlu karşılaşmaya dev bir prim belirledi. Galatasaray eğer Sivas ve Beiktaş'ı da yenerse takıma toplam 5 milyon lira prim dağıtılacağı öğrenildi.

Takvim'in haberine göre, Başkan Mustafa Cengiz'in dün Florya'yı ziyaret ettiği ve prim müjdesini bizzat futbolculara kendisi verdiği öğrenildi.

Bu flaş gelişme takımdaki motivasyonu da en üst seviyeye çıkardı.

"ÖNCE SİVASSPOR ENGELİNİ DÜŞÜNMELİYİZ"

Öte yandan Fatih Terim'in dün oyuncularıyla yaptığı toplantıda, "Beşiktaş derbisini kimse düşünmesin. Önce Sivasspor engelini aşmalıyız. Çok zor bir maç olacak" dediği belirlendi.

Sivas maçı öncesi Galatasaray'da 'sarı' alarmı verildi... Kart görmesi halinde Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek olan Donk ve Feghouli'ye de uyarı yapıldı.