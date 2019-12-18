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Galatasaray'dan iki minik taraftarına jest

Galatasaray, kupa maçında Tuzlaspor tarafına sarı-kırmızılı formayla alınmayan iki minik taraftarını Antalyaspor maçına davet edecek.

| Haber Merkezi
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Galatasaray Kulübü, kupa maçında, Tuzlaspor tarafına sarı-kırmızılı formayla giremeyeceğinin söylenmesi üzerine, babasına eve dönmek için ısrar eden minik taraftar Ahmet Kaan ile kardeşi Alp'i konuk edecek.

"GALATASARAY SENSİN ÇOCUK"

Sarı-kırmızılı kulübün Twitter hesabından, "Galatasaray sensin çocuk" başlığıyla yapılan paylaşımda, Ahmet Kaan ve Alp'in, Galatasaray'ın Süper Lig'de 28 Aralık'ta yapacağı Antalyaspor maçında misafir edileceği bildirildi.

Ahmet Kaan ve Alp'in, futbolcularla seremoniye çıkacağı kaydedildi.

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