Galatasaray'dan Juan Mata atağı

Transafer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray, gelecek sezon iyi bir kadro ile Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde başarı elede etmek istiyor.

Bu kapsamda transfer görüşmelerini sıklaştıran sarı-kırmızılılar, bonservisi elinde olan İspanyol orta saha Juan Mata'ya teklif götürdü.

3 YILLIK SÖZLEŞME ÖNERİLDİ

Manchester United ile olan sözleşmesi sona eren ve farklı bir kariyer planlaması yapacağını açıklayan Juan Mata ile görüşmelere başlayan sarı-kırmızılı yönetim, 31 yaşındaki İspanyol futbolcuya 3 yıllık teklif sundu.

NET 4 MİLYON EURO VERİLECEK

Manchester United'dan yılda 6 milyon euro kazanan Juan Mata'ya 4 milyon euro garanti ücret öneren sarı-kırmızılı yönetim, İspanyol futbolcunun talep ettiği imza parasını ortadan kaldırmaya çalışıyor.

Juan Mata da kariyerine Şampiyonlar Ligi'nde devam eden bir kulüpte devam etmek istiyor.