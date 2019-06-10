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Galatasaray'dan Juan Mata atağı

Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig için iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, Manchester United'la sözleşmesi sona eren Juan Mata'ya teklif götürdü.

| Haber Merkezi
Galatasaray'dan Juan Mata atağı
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Transafer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray, gelecek sezon iyi bir kadro ile Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde başarı elede etmek istiyor.

Bu kapsamda transfer görüşmelerini sıklaştıran sarı-kırmızılılar, bonservisi elinde olan İspanyol orta saha Juan Mata'ya teklif götürdü.

3 YILLIK SÖZLEŞME ÖNERİLDİ

Manchester United ile olan sözleşmesi sona eren ve farklı bir kariyer planlaması yapacağını açıklayan Juan Mata ile görüşmelere başlayan sarı-kırmızılı yönetim, 31 yaşındaki İspanyol futbolcuya 3 yıllık teklif sundu.

NET 4 MİLYON EURO VERİLECEK

Manchester United'dan yılda 6 milyon euro kazanan Juan Mata'ya 4 milyon euro garanti ücret öneren sarı-kırmızılı yönetim, İspanyol futbolcunun talep ettiği imza parasını ortadan kaldırmaya çalışıyor.

Juan Mata da kariyerine Şampiyonlar Ligi'nde devam eden bir kulüpte devam etmek istiyor.

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