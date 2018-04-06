Galatasaray'dan Kagawa atağı

Devre arasında Inter'den kiralanan Yuto Nagatomo'nun hem saha içi hem de saha dışındaki performansından çok memnun kalan Galatasaray, Japon yıldızın vatandaşı olan Shinji Kagawa'nın transferinde ciddi adımlar atıyor.

SEZON SONUNA KADAR İZLENECEK

Sarı-Kırmızılı yönetim kısa bir süre önce transferi gündeme gelen Borussia Dortmundlu futbolcunun sezon sonuna kadar oynayacağı tüm maçları mercek altına alacak.

SÖZLEŞMESİ 2020'DE BİTİYOR

Sadece Kagawa için görevlendirilen bir ekip, yıldız oyuncuyu çıplak gözle izleyecek. Bu ekip ardından teknik heyet ve yönetime geniş kapsamlı bir rapor sunacak.

29 yaşındaki orta saha oyuncusunun Dortmund'la 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

UZAK DOĞU PAZARI İÇİN ÖNEMLİ ADIM

Nagatomo'dan memnun olan Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz, Japon oyuncunun transferi sonrası artan Japon ve Uzak Doğu taraftarlarının ilgisinden memnun olduğunu belirtmişti.

Galatasaray, 89 kez milli takım forması giyen ve Japonya'da çok sevilen Kagawa'nın transferiyle Uzak Doğu pazarınI hedefliyor. Bilindiği üzere Nagatomo'nun transferinden sonra birçok Japon taraftar ve medya görevlisi Galatasaray'ın maçlarını takip etmeye başladı.