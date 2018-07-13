Galatasaray'dan Kagawa girişimi

Ocak ayında Nagatomo’yu kadrosuna katan Galatasaray, Japonların ilgi odağı olmuştu.

Aslan şimdi ikinci Samuray’a imza attırmaya hazırlanıyor: Shinji Kagawa... Yıldız fubolcu, Fatih Terim’in Cimbom’daki bir önceki döneminde de gündeme gelmişti.

BELHANDA'YA BAĞLI

Terim’in, performansından memnun kalmadığı Belhanda’nın gönderilmesi halinde 29 yaşındaki oyuncuyu yeniden istediği öğrenildi.

Nagatomo ile birlikte Dünya Kupası’nda ter döken Kagawa’nın Dortmund’dan ayrılabileceği belirtildi.

Alman ekibinin, Japon yıldıza gelecek tekliflere açık olduğu, Galatasaray’ın satın alma opsiyonuyla kiralama önerisiyle sarı-siyahlıların kapısını çalacağı kaydedildi.

NAGATOMO İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR

Kagawa’yı ikna etme görevi ise milli takımdaki en yakın arkadaşı olan Nagatomo’nun olacak.

Japon sol bekin yıldız futbolcuya sık sık Galatasaray'ı ve İstanbul'u anlattığı öğrenildi.

29 yaşındaki futbolcu, Dünya Kupası’nda çıktığı 3 maçta 1 gol atıp 1 asist yapmıştı.