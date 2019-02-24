Galatasaray'dan kar yağışına karşı brandalı önlem

Süper Lig'in 23. haftasında dün oynanması gereken Başakşehir-Bursaspo mücadelesi yoğun kar yağışı nedeniyle bugüne ertelendi. İstanbul'da yağış şiddetini artırırken gözler Galatasaray-Akhisarspor mücadelesine çevrildi.

GALATASARAY STADA BRANDA SERDİ

Meteorolojinin İstanbul'da kar beklentisini açıklamasından sonra sarı-kırmızılı ekip Akhisarspor mücadelesi öncesi tüm önlemleri aldı.

Galatasaray stadının zeminine branda çekerek kar yağışına karşı gerekli hamleleri yaptı. Bu akşam oynanacak maç öncesi herhangi bir aksaklığın yaşanması beklenmiyor.

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Recevik konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Bugün ve yarın kar yağışı olacağını meteoroloji günlerdir söylüyor, biz Galatasaray olarak branda örtü ile önlemimizi aldık. Stat işletmek bilgi ve tecrübe istiyor, hiçbir sorunumuz yok. Yarınki maçımıza hepinizi bekliyoruz."